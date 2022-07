Raspadori al Napoli, Il Mattino: "Può saltare improvvisamente, Giuntoli prepara già l'alternativa"

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campinato ormai alle porte:

"Superati abbondantemente i preliminari per l’affare Raspadori: il suo manager Tinti ha un accordo di massima con De Laurentiis (2,5 milioni di ingaggio per i prossimi 5 anni) ma non è il tipo da aut aut al Sassuolo. 22 anni, stella emergente del calcio italiano, l’ad Carnevali lo valuta almeno 35 milioni di euro. Non facile trovare un’intesa a quella cifra tra i due club. Si lavora con convinzione, il Napoli prepara il rilancio, ma consapevoli che il Sassuolo può anche improvvisamente tirare il freno a meno (Juventus e Inter si sono mossi). Tant’è che Giuntoli ha anche bussato alla porta del Lipsia per chiedere Dominik Szoboszlai".