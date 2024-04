Rapporti ottimi tra Napoli e Parigi, Nasser lavora per Osimhen come fatto in passato con Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli - Nasser lavora per Osimhen al PSG. Forte anche di un rapporto consolidato con De Laurentiis: negli anni hanno viaggiato da Napoli in direzione Parigi prima Lavezzi, poi Cavani e infine Fabian Ruiz nell’estate precedente allo scudetto. Per un pelo è scappato via il quarto affare, ancora alla vigilia del trionfo: Keylor Navas in azzurro. Il Psg acquistò i due attaccanti accendendo proprio la clausola rescissoria, 31 milioni per il Pocho nel 2012 e 64 per il Matador nel 2013, mentre Fabian è stato preso versando 23 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.