Ranieri recupera Lapadula per il Napoli ma due ex azzurri scalpitano per esserci al Maradona

Dopo il successo di pura follia contro il Sassuolo, in rimonta per 2-1 con entrambi i gol segnati in pieno recupero, Claudio Ranieri spera di cavalcare l’onda per trovare la giusta continuità da salvezza per il suo Cagliari anche contro il Napoli.

Lapadula ci sarà col Napoli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a Napoli Ranieri va contro Osimhen, Kvaratskhelia e soci per cercare una nuova solidità difensiva, dopo aver concesso troppo in campionato a livello di gol ed errori in fase di non possesso. Specie nei primissimi minuti di gioco, con i sardi andati in svantaggio in 10 occasioni su 15 partite. I favoriti per provare a pungere il Napoli sono Lapadula e Luvumbo. Lapadula ha subito un’operazione al setto nasale in settimana ma tornerà a giocare con la maschera. Dietro Lapadula però Ranieri ha due ex Napoli, come Pavoletti e Petagna, che spingono per essere protagonisti, magari a gara in corso come accaduto spesso negli ultimi turni.

