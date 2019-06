Ranieri: "Ancelotti può ridurre il gap tra Napoli e Juve: con il ritorno di Sarri e Conte ci aspetta un campionato scoppiettante"

Lunga intervista rilasciata da Claudio Ranieri all'edizione odierna del Corriere dello Sport.



Vince sempre la Juve da otto anni: a cosa andiamo incontro?

"A una stagione che immagino scoppiettante: le premesse ci sono tutte, con il rientro di Sarri e Conte".



Sembrano siderali le distanze da Madame.

"Ma il Napoli vorrà avvicinarsi e ridurre il gap dalla Juventus: ne ha la possibilità, sarebbe un premio per gli sforzi di De Laurentiis e per Ancelotti, che ha una sua storia e che ha scelto un progetto fondato su principi sani. Essere in Champions è un premio che va gustato e il Napoli ci è riuscito anche quest’anno".



La Vecchia Signora ha voluto Sarri.

"Ed è un premio meritato, ma anche un arricchimento per la serie A. Conosco Maurizio, prima di andare al Fulham sono stato a vedere i suoi allenamenti per una settimana, so quanta passione ci mette e cosa chiede alle sue squadre".