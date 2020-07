"ADL è un amico e cerco sempre di accontentarlo": ecco chi è Ramadani, il boss albanese che muove il mercato del Napoli

Calcio mercato Napoli, importantissime novità di giornata. L'edizione odierna de Il Mattino riporta novità in merito all'uomo chiave del mercato della S.s.c. Napoli, Fali Ramadani:

"Fali Ramadani è uno dei cinque agenti più potenti al mondo: e come tutti gli uomini di potere muove ogni anno un giro d’affari di centinaia di milioni di euro. Ramadani, nel corso degli anni, è diventato un uomo chiave del mercato del Napoli: è l’agente di Koulibaly, Maksimovic e Demme. Non basta: perché altri sono stati i giocatori che sono stati nel Napoli (come Rog) che sono appartenuti o appartengono alla Lian Sports. L’agente ha incontrato a Capri nello scorso fine settimana il patron azzurro: il rinnovo di Maksimovic sarà sottoscritto e reso ufficiale, quasi certamente, prima della gara con il Barcellona, il destino di Koulibaly resta sul tavolo, mentre Demme, arrivato il gennaio scorso, ha trovato la strada spianata per trasferirsi nella squadra preferita da suo padre Enzo".

"Non basta: Ramadani è l’agente che ha portato Sarri dal Napoli al Chelsea e poi alla Juventus e con la Juventus sta facendo da intermediario per il possibile passaggio di Milik. Ancora: è stato Ramadani ad offrire le alternative ad Osimhen, ovvero Jovic del Real Madrid ed Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, mentre la trattativa per il passaggio di Cengiz Under dalla Roma al Napoli è assolutamente in piedi. Così come tante altre possibile vie del mercato. «Aurelio è un amico e gli amici si cerca sempre di accontentarli», la frase ripetuta da Ramadani ai suoi collaboratori che spiega, forse meglio di tante altre parole, cosa sia l’agente venuto da Tetovo per il club di De Laurentiis".