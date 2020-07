"Ragazzi sarà una partita brutta assai", Gattuso mette in guardia la squadra: rinnovato rito scaramantico in vista del Milan

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport riguardo mister Gattuso: "«Ragazzi sarà una partita brutta assai», ieri alla squadra non lo ha detto solo per tenere sollecitato il Napoli in prospettiva Barcellona. Lo ha detto perchè nel post lockdown, quella rossonera è la formazione che (con l’Atalanta) ha ottenuto i risultati migliori. E lo ricorderà anche stamattina, nella rifinitura al San Paolo diventata un rito nemmeno troppo scaramantico. Video per studiare l’avversario e poi in campo per una partitina, la sera tutti a casa e domani mattina appuntamento di nuovo al San Paolo, dove ci sarà il bus ad attendere la squadra per poi portarla nell’hotel al centro storico, perché quello solito vista mare è stato lasciato libero per il Milan. Che nelle ultime cinque ne ha vinte quattro e pareggiata una, che ha staccate Sassuolo e Verona (6 punti), e che all’orizzonte ha Napoli e Roma avanti di due lunghezze: è lotta dura per l’Europa League, insomma".