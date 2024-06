Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già in mente dove far giocare Rafa Marin. Il difensore spagnolo ha detto sì al napoli ed ora attende che gli azzurri ed il Real Madrid si accordino sulla recompra. Il Real Madrid la vorrebbe entro due anni pagando 30 milioni mentre il Napoli al terzo anno. Tornando al discorso tecnico tattico, Conte pensa di utilizzare Rafa Marin da centrale oppure braccetto di sinistra.