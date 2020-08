Rabbia Koulibaly, Gazzetta: spazientito per il tira e molla con il City! Il senegalese vuole chiarezza: la risposta del Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly in azzurro continua ad essere in bilico. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Manchester City ancora non decolla ed il centrale avrebbe perso la pazienza:

Voci interne raccontano la rabbia del difensore, che avrebbe chiesto chiarimenti ai dirigenti su quello che dovrà essere il proprio futuro. E lo avrebbe fatto usando toni pacati, ma decisi. Gli viene difficile concentrarsi sul lavoro. Una condizione che ha spinto il giocatore a chiedere chiarimenti, perché questo stato di cose non l’aiuta affatto. Gli sarebbe stato risposto di starsene tranquillo, perché comunque ha un contratto che lo lega al Napoli ancora per i prossimi tre anni, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione, il più alto nell’intero organico. La mancanza di certezze ha convinto Koulibaly a venire fuori dai suoi silenzi. Lui si è sempre detto pronto a accettare le decisioni della società, pur essendo molto legato a Napoli e ai napoletani. Adesso, però, è stanco di aspettare, vuole risposte concrete, possibilmente senza più rinvii".