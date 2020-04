Quarantena azzurra per il Cotugno, Cdm: da Hamsik a Pandev e Zuniga, sono stati raccolti già 14mila euro

Ultime calcio - Quarantena azzurra è l’iniziativa lanciata da Alessandro Cosentino, della curva B, che sta raccogliendo il sostegno di tanti volti storici della storia del Napoli: Hamsik, Dossena, Pandev, Zuniga, Floro Flores, il magazziniere Tommaso Starace, Roberto Insigne, Floro Flores, Celestini, Giaccherini, Gamberini.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Sono tantissimi i messaggi raccolti in un video diffuso sul web e su alcune tv locali che invitano i tifosi del Napoli a restare a casa e a partecipare alla raccolta fondi per l’ospedale Cotugno sul sito gofundme, la piattaforma più utilizzata dall’esercito della solidarietà. Sono stati raccolti circa 14mila euro, una prima tranche di 7138,37 euro è stata donata lo scorso 27 marzo. Il direttore amministrativo Giovanni De Masi ha accolto questo gesto con una lettera di ringraziamento visibile per tutti gli utenti sulla piattaforma utilizzata per la campagna a cui ha aderito con una cospicua donazione anche il difensore della Primavera del Napoli Alberto Senese, spesso aggregato in prima squadra per gli allenamenti".