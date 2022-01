Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha scritto le cifre dell'accordo tra il Napoli e Mathias Olivera del getafe.

"Intanto, qualche prospettiva s’inizia ad intravedere per il futuro, Mathias Olivera del Getafe è il grande obiettivo per la fascia sinistra; è pronto un investimento da fare in estate di 14 milioni, bonus compresi, e un ingaggio di 1,5 a stagione"