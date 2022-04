Quanti spettatori per Napoli-Sassuolo? CorSport anticipa: ampi vuoti dopo i rimpianti scudetto

La voglia di calcio si toglie la maschera. Riesplode il calcio come prima e più di prima, ora in questo primo maggio, festa del lavoro e festa della liberazione dalle mascherine, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Quanti spettatori per Napoli-Sassuolo?

Quanti spettatori per Napoli-Sassuolo? Secondo il Corriere dello Sport, sono previsti ventimila spettatori a fronte di una capienza da 54mila posti.

"San Siro gonfio per il Milan che affronta la Fiorentina, i tifosi nerazzurri hanno reso sold out anche lo spazio a loro riservato alla Dacia Arena per Udinese-Inter. Marassi brucia per il derby-disperazione. Bollente anche l’Olimpico con i tifosi giallorossi che avvertono la possibilità di conquistare qualcosa dopo molti anni. Sì, si tratta della Conference League. L’unico stadio con più mestizia che spettatori sarà Napoli. Qui la vicinanza allo scudetto e la rovinosa caduta nella valle dei rimpianti produrrà ampi vuoti al Maradona. Ma è l’eccezione che conferma la regola del calcio ritrovato"

