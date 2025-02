Quanti sistemi di gioco ha cambiato Conte da inizio stagione? Il dato aggiornato

Napoli - Antonio Conte, in caso di 3-5-2 domani contro la Lazio, potrebbe adottare in sei mesi il quarto sistema di gioco diverso in stagione. Ad inizio stagione si era partiti infatti con il 3-4-2-1 per poi passare ad un 4-2-2-2 e poi al 4-3-3. Se sarà davvero 3-5-2 domani, il Napoli avrà il suo quarto schieramento di gioco diverso in stagione.

Lazio Napoli: Conte cambia modulo

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il primo Napoli di Conte, quello nato tra Dimaro Folgarida e Castel di Sangro aspettando i pezzi grossi del mercato, è partito col 3-4-2-1, modulo utilizzato dall'allenatore anche al Tottenham. Difesa a quattro, Di Lorenzo da centrale di destra a terzino, Olivera più basso a sinistra, Buongiorno accanto a Rrahmani, Kvara e Politano di nuovo larghi quasi a tutta fascia, McTominay punta aggiunta a Lukaku.

Una sorta di 4-2-4, come ha spesso ricordato Conte, che di fatto somigliava a un 4-2-2-2 dato che Kvara e Politano agivano comunque da esterni offensivi. Numeri relativi. Contavano, come sempre, le idee, i principi, i movimenti ormai collaudati. Lentamente, ad esempio, McTominay ha cominciato ad abbassarsi fino a diventare mezzala accanto ad Anguissa. Dal 4-2-4 al 4-3-3 con gli stessi interpreti".