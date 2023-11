Quando tornerà in campo Osimhen: data e partita cerchiata in calendario

Notizie Calcio Napoli - Salernitana-Napoli, niente Victor Osimhen anche per il match di quest'oggi all'Arechi. L'attaccnte nigeriano, assente ormai già da diverse gare dopo l'ultimo infortunio in nazionale, è ancora in patria ed è atteso a Castel Volturno tra domani e lunedì.

Rientro Osimhen, le ultimissime

Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, ne avrà ancora un po' prima del rientro in campo. La gara cerchiata in rosso sul calendario è infatti quella del 25 novembre, ovvero Atalanta-Napoli. Nel frattempo sarà ancora Giacomo Raspadori a sostituire l'ex Lille nel ruolo di centravanti, con Giovanni Simeone pronto a subentrare.