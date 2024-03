Quando torna Calzona a Napoli? Fissata la data del rientro a Castel Volturno

Notizie calcio Napoli - Mister Francesco Calzona lascia Napoli per andare a rispettare i suoi impegni con la Nazionale della Slovacchia del quale è il commissario tecnico. Amichevoli per la Nazionale già qualificata per i prossimi Europei grazie all'attuale allenatore del Napoli. Ma quando torna di nuovo a Castel Volturno?

Quando torna Calzona a Napoli

Al momento gli azzurri sono stati affidati alle «cure» di Grava, Beccacioli, Cacciapuoti e Rosalen per i prossimi sette giorni. Calzona tornerà a lavorare a Castel Volturno a partire da mercoledì per indossare nuovamente la divisa di allenatore del Napoli e preparare gli ultimi piani prima della sfida con l'Atalanta al Maradona del sabato Santo. Lo scrive Il Mattino.