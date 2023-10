"Quando si propone così c’è poco da fare per gli avversari", Kvara show a Verona: pagelle da urlo

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Khvicha Kvaratskhelia al termine di Verona-Napoli:

Corriere dello Sport 8. Il Napoli vede il doppio Kvara, che subisce il fallo sistematico, che si rialza, riparte, riempie di sé una gara che gli appartiene.

Gazzetta dello Sport 7,5. In avvio soffre l'interpretazione fisica del Verona. Poi si scatena: dribbling e gol per due volte. Seconda doppietta in A.

Il Mattino 8. Una doppietta alla sua maniera. Mette a sedere Magnani e poi fa secco Montipò sul suo palo. Una fotocopia il bis con la «skill» dell'accelerazione e del nuovo arciere...

Tuttosport 7.5 Due gol e grandi giocate. Quando Kvara si propone così c’è poco da fare per gli avversari. Dalla sua crescita dipende molto della stagione del Napoli.