Quando rientra Osimhen? C'è la data, il Napoli gli concede 48 ore extra

Napoli - Ci sono delle notizie che riguardano il rientro di Victor Osimhen a Napoli dalla Coppa d'Africa. Dopo averla annunciata De Laurentiis, ora spuntano le date del ritorno alla base dell'attaccante nigeriano.

Quando torna Osimhen

Quando torna Osimhen: la data

Il presidente del Napoli ha confermato che il campionato del Napoli inzierà il 18 febbraio con l'obiettivo 4 posto e Champions League. Perché quella data? Perché sarà il weekend del rientro di Osimhen in campo, con il Napoli che giocherà però il 17 a Genoa e il nigeriano ci sarà. La Coppa D'Africa terminerà l'11 febbraio e in caso di vittoria, come spiega Il Mattino, saranno concesse altre 48 ore per festeggiare a Lagos per poi rientrare a Napoli, con Osimhen che potrebbe rivedersi tra il 13 e 14 febbraio in città.