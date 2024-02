"Qualità e pressione, mezzala con importanti qualità da incursore". Traoré promosso, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Sassuolo-Napoli 1-6, di seguito le pagelle del centrocampista del Napoli Hamed Traorè.

Sassuolo-Napoli 1-6, pagelle Traorè

Gazzetta dello Sport 6,5

Seconda da titolare, è un ex molto vivace che non si impaurisce quando deve tirare, anche se la mira non è esatta. Sul centro sinistra è sempre sicuro

Corriere dello Sport 7

Gran bel ritorno a casa dopo un anno (l’ultima apparizione il 15 gennaio 2023). Qualità e pressione, mezzala e trequartista senza dare riferimenti a Racic

Tuttosport 7

Gara di sostanza contro la sua ex squadra. Sfiora il gol e dimostra di essere una mezzala con importanti qualità da incursore