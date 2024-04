Qualificazione Champions, il Napoli ha ancora una speranza ma serve inversione di marcia: al Maradona numeri inquietanti

Il Napoli ha ancora in via teorica la possibilità di sperare nella qualificazione alla Champions League. È una strada che l’aritmetica ancora concede ma l’obiettivo più concreto è non uscire dalle coppe europee che il Napoli frequenta ormai da quattordici anni. Nessuna squadra vanta una longevità così spiccata in Europa nel contesto della serie A.

Qualificazione Champions, il Napoli ha ancora una speranza

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli con Calzona non ha mai tenuto la porta inviolata, non porta a casa un clean sheet da Lazio-Napoli del 28 gennaio e in campionato in 33 gare soltanto sei volte è riuscito a non prendere gol. I numeri al Maradona sono ancora più inquietanti. Il Napoli è decimo per rendimento interno, ha subito in casa 23 gol e ne ha segnati soltanto 22 e, quando si è alzato il livello degli avversari, ha fatto spesso fatica. Ha battuto soltanto la Juventus tra le big in una partita molto particolare in cui i bianconeri hanno sprecato tantissime occasioni, ha pareggiato contro il Milan e perso contro Lazio, Fiorentina, Atalanta e Inter. Al Maradona, dove il Napoli è chiamato a condurre il gioco, gli azzurri hanno palesato i problemi che ha denunciato anche lo stesso Calzona dopo il pareggio contro il Frosinone: l’incapacità di esprimersi a ritmi alti, di essere squadra, la mancanza di solidità. Il Napoli contro la Roma ha una delle sue ultime opportunità per regalare qualche sorriso ai propri tifosi, tocca agli azzurri non dilapidarla stavolta.