"Qualcuno mi ha detto che sono stato un po' ridicolo", Spalletti e la promessa mantenuta con Petagna: il retroscena

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha mantenuto la promessa con Petagna. L'allenatore lo ha convinto a restare a Napoli quando il trasferimento alla Samp era ormai fatto dicendogli che sarebbe stato decisivo.

"Spalletti era sincero quando, per convincerlo a restare, gli prometteva vetrina e fiducia, mentre la Sampdoria era pronta a perfezionare l'affare. Petagna è oro, nel pieno dell'emergenza, ma Spalletti l'ha sempre saputo, per questo - nonostante la presenza di Osimhen e Mertens - in estate, dopo il gol al Genoa, quando era a un passo dalla Sampdoria, s'impegnò a spiegargli l'idea che aveva in mente, convincendolo a restare. Petagna, che alla Samp avrebbe giocato sempre, ha accettato di vivere all'ombra dei suoi colleghi, lo ha fatto con umiltà e sapendo cogliere ogni occasione. Bulldozer, centravanti d'altri tempi con fisico da corazziere e piedi da rifinitore. «Qualcuno mi ha detto che sono stato un po' ridicolo» ha raccontato sorridendo Petagna durante il racconto della rete contro la Sampdoria, il Napoli si è aggrappato al suo istinto per vincere una partita che altrimenti rischiava di complicarsi"