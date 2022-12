Qual è l'avversaria del Napoli? Gazzetta dice Milan! Spalletti deve pensare ad una cosa

Ai blocchi di (ri)partenza, per riprendere subito il filo del discorso, interrotto a metà novembre, sotto il profilo del gioco e di conseguenza dei risultati. Questo sarà il Napoli del 2023, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Spalletti non si guarda dietro ma pensa soprattutto ad oleare quei meccanismi che hanno permesso al Napoli di primeggiare in Italia ed Europa dominando il campo e battendo quasi tutti gli avversari trovati sul cammino. Per farlo occorre la massima concentrazione che prevede anche il rispetto dei contendenti, non la paura. Ecco perché l’avversario numero uno del Napoli resta il Milan, non solo perché è il più vicino in classifica"