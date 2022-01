Napoli calcio - Quagliarella di nuovo al Napoli? L'edizione genovese di Repubblica scrive su questo scenario di mercato.

"Un’altra panchina per Quagliarella, ormai riserva nelle scelte del tecnico. In compenso, all’arrivo sotto il Vesuvio, è stato osannato dai suoi vecchi sostenitori, che sognano un ritorno in azzurro. Cosa che la Sampdoria smentisce, ma che non è così campata per aria".