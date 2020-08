Napoli - L'ex difensore Vittorio Pusceddu, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche delle chance del Napoli di passare il turno in Champions League contro il Barcellona, dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou: "Penso che le possibilità siano al 50 e 50. Se la devono giocare: il Barca ha giocatori importanti, su tutti Messi, in più, ma senza pubblico è tutto aperto. Da italiani ci auguriamo che vada avanti il Napoli, così come le altre italiane in Europa. C'è bisogno di questo".