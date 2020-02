Decisivo Demme, pioggia di 7 in pagella: cambio provvidenziale per la rete della vittoria, ma anche per l'energia che dà in mediana

Ultimissime Napoli - Diego Demme è stato l'uomo che ha deciso la partita ieri sera contro la Samp. Il suo gol ha tolto dagli imbarazzi tutto il Napoli che si era fatto raggiungere dopo il 2-0. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola per il centrocampista tedesco.

Gazzetta 7 - Non avrebbe dovuto giocare per l'influenza. Invece, entra e segna il gol della tranquillità.

Corriere dello Sport 7 - Cambio provvidenziale. Per la rete della vittoria, ma anche per l'energia che dà in mediana. Anche per lui prima rete in A.

Il Mattino 6,5 - Entra quando c’è da lottare e da soffrire. Rischia di combinarla grossa perdendo un pallone sanguinoso sulla linea di metà campo. Per sua fortuna Mertens è in copertura e salva la baracca. Poi si fa trovare al posto giusto quando c’è da spingere nella porta vuota un pallone vagante al centro dell’area della Samp.

Corriere della Sera 7

Tuttosport 7 - Un gol che vale tantissimo.