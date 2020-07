"Proviamo a vincerle tutte, niente distrazioni e figuracce: al Barcellona ci penseremo quando sarà il momento". Gattuso versione strizzacervelli nello spogliatoio, il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Gattuso ha sussurrato poche cose, ma chiare, ed ha abbozzato un sorriso utile per capirsi. «Ora proviamo a vincerle tutte». S’è adagiato sull’uscio dello spogliatoio ed ha ripetuto i concetti che aveva già espresso domenica sera, dopo aver concepito una volta di più la consistenza di una squadra che ha qualità enormi e che va semplicemente addobbata ‘caratterialmente’, rimuovendo quelle zone d’ombra che ogni tanto l’assorbono. «All’ottavo di finale di Champions League ci dedicheremo quando verrà il momento, adesso non possiamo distrarci e non dobbiamo correre il pericolo di incappare in qualche figuraccia»”.