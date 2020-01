Proteste ultrà stadio San Paolo, Il Mattino: nessuna zona di tolleranza, la legge impone biglietti nominali e posti numerati

Ultimissime calcio Napoli - Nessuna novità sul fronte ultras. Come si legge nell'edizione odierna de "Il Mattino" i gruppi organizzati delle Curve continueranno a disertare il San Paolo.

I tentativi di ottenere un'area di tolleranza all'interno delle Curve è fallito. Non ci saranno modifiche dal momento che il Gos (Gruppo Operativo Speciale) della polizia non ha neanche affrontato la questione data l'impossibilità - si legge - di poter modificare regolamenti definiti da leggi. Il decreto ministeriale del 6 giugno 2005, cosiddetto ticketing, definisce in modo chiaro le modalità di emissione e vendita dei tagliandi: "I titoli d'accesso sono numerati, nominali e indicano il posto (art. 2 comma 3). L'art. 6 del Decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi, emesso dopo la morte dell'ispettore Raciti (avvenuta a febbraio 2007), inoltre, ha sancito che tutti i posti a sedere devono essere numerati. In ragione di questi due elementi normativi allo stato e non ci sono margini per venire incontro alle richieste dei tifosi".