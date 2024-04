Calciomercato Napoli - Tanti i nomi di allenatori accostati al Napoli per la prossima stagione. Intanto, ci sono delle novità che riguardano la scelta del club azzurro per l'allenatore che sarà in panchina dal prossimo anno in poi.

Allenatore Napoli: la scelta di ADL

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport il nome di Vincenzo Italiano, ormai sull’uscio della Fiorentina, è un altro tecnico che Aurelio stima dagli anni dello Spezia e il suo nome è sul foglietto invisibile che conserva nel taschino per il colpo a sorpresa.