Programma di lavoro e look delle pizze preparate in casa: sul gruppo whatsapp del Napoli si parla di tutto

Notizie calcio Napoli - Lo spogliatoio del Napoli è una comunità che di solito condivide un luogo fisico, adesso bisogna conservare la compattezza del gruppo a distanza come racconta il Corriere del Mezzogiorno:

"Gattuso punta sul lavoro fatto prima dell’emergenza, il Napoli era tornato a muoversi in campo da squadra. La tecnologia aiuta e, infatti, nel gruppo interno su whatsapp si parla di tutto: dal look alle pizze preparate in casa, passando per il programma di lavoro da seguire e soprattutto della questione stipendi. Insigne e compagni si confrontano anche con Giuntoli e Gattuso che li invitano a concentrarsi solo sul lavoro, a fare il proprio dovere seguendo il programma degli allenamenti da casa"