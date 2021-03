Repubblica - Problemi in casa Roma: dopo lo Shakhtar Fonseca potrebbe preparare la sfida al Napoli solo nella giornata di sabato!

Ultime Serie A - Il calendario continua a essere il principale nemico della Roma di Paulo Fonseca, arrabbiatissimo con i suoi per la sconfitta di Parma. Ne parla l'edizione romana di Repubblica.

"Tra gli infortunati (Smalling, Veretout, Mkhitaryan), qualche acciaccato e molta stanchezza, il tecnico deve stare attento a non sciupare il 3-0 nella gara d’andata con lo Shakhtar, preoccupato per il viaggio in Ucraina, che consentirà la preparazione dello scontro diretto per la Champions con il Napoli, solamente da venerdì. O addirittura da sabato, visto che i giallorossi rientreranno nella capitale nella notte di giovedì, potendo fare solo lavoro di scarico il giorno dopo"