Napoli - Si è parlato tanto di quello che sarà il nuovo acquisto per la difesa del Napoli: Natan, il centrale brasiliano 22enne che arriverà dal Red Bull Brigantino per approdare in Italia nelle prossime ore. Tante voci anche su delle anomalie riguardo il suo cuore. Ora arrivano dei nuovi aggiornamenti, perché il Corriere dello Sport rivela che in realtà nel 2022 è stato costretto a fermarsi per 30 giorni a causa di alcune alterazioni degli esami cardiologici.