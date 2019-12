Probabili formazioni Udinese-Napoli, la Repubblica: "Coppia centrale formata da Manolas e Maksimovic, ballottaggio Mertens-Lozano"

Probabili formazioni Udinese-Napoli - Carlo Ancelotti è in ritiro con il resto della SSC Napoli per preparare la sfida di campionato contro l'Udinese. Per il tecnico di Reggiolo è vietato sbagliare. Di seguito le ultime di formazione riportate dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziate dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Kalidou Koulibaly è in dubbio per il match di domani pomeriggio. Il fuoriclasse azzurro ha accusato i primi problemi venerdì pomeriggio, quando di fatto non si è allenato e ieri mattina – dopo appena mezz’ora - si è fermato per un trauma contusivo alla spalla sinistra. Ancelotti dovrà già fare a meno di Allan e Milik, quindi non ha grandi alternative per il match con i friulani, rinfrancati dal 4- 0 in Coppa Italia rifilato al Bologna. Senza Koulibaly, le scelte in difesa sarebbero abbastanza obbligate. Accanto a Manolas giocherebbe Maksimovic, sugli esterni spazio a Di Lorenzo e Rui che dovrebbe rientrare. In porta tocca nuovamente a Meret. In mediana il dubbio vero riguarda Callejon: se lo spagnolo tornasse titolare dopo due esclusioni consecutive, completerebbe il reparto con Fabian, Elmas e Zielinski.

Lorenzo Insigne potrebbe allora essere schierato attaccante nel 4-4-2 che il tecnico Carlo Ancelotti sembra intenzionato a riproporre. Al fianco del capitano ballottaggio tra Mertens e Lozano".