Probabili formazioni Udinese-Napoli, Gazzetta: Ancelotti torna al 4-4-2! Callejon e Mertens out, Elmas dal 1' [GRAFICO]

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Udinese-Napoli, gara che si terrà domani alle ore 18.

QUI UDINESE

Gotti dovrà rinunciare a Jajalo e Sema, e nel 3-5-2 anti-azzurri troveranno spazio Nestorovski e Okaka in attacco. Davanti a Musso ci sarà il trio Becao-Ekong-De Maio, mentre a centrocampo agiranno Mandragora, Walace e De Paul con Larsen e Opoku ai lati. Due i ballottaggi: Nestorovski e Mandragora in vantaggio su Lasagna e Fofana.

QUI NAPOLI

Carlo Ancelotti torna al 4-4-2 e lo farà tenendo fuori ancora una volta José Callejon e Dries Mertens: spazio a Fabian da esterno destro e Hirving Lozano in attacco. Confermato Llorente in avanti, Elmas e Zielinski centrali vista l’indisponibilità di Allan. In difesa da valutare Koulibaly, pronto Maksimovic al fianco di Manolas. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui.