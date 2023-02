Probabili formazioni Spezia-Napoli - Gazzetta anticipa le scelte di Spalletti | GRAFICO

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Spezia-Napoli, ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Spezia - Napoli - Gazzetta

QUI SPEZIA

Ieri Gotti ha provato una linea difensiva a tre, con Ampadu e Nikolaou ai lati di Caldara. Poi Amian e Reca in sulle fasce, tra mediana e trequarti il terzetto Bourabia-Esposito-Agudelo. In attacco Shomurodov e Verde, tre i ballottaggi: Amian, Agudelo e Verde in vantaggio su Ferrer, Cito e Maldini

QUI NAPOLI

Si rivedrà il Napoli classico, Spalletti tornerà a puntare sui titolarissimi. Davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Lobotka e Anguissa con Zielinski, in attacco Osimhen con Kvaratskhelia, ed il classico ballottaggio Lozano-Politano sulla destra, con il messicano favorito tanto quanto Mario Rui su Mathias Olivera.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli