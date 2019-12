Probabili formazioni Sassuolo-Napoli, Gazzetta: Callejon può restare fuori, spazio a Lozano! Tre ballottaggi per Gattuso [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli -L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli, match che si terrà domani sera al Mapei Stadium.

QUI SASSUOLO

Nel 4-2-3-1 di De Zerbi alle spalle di Caputo ci sarà il terzetto formato da Berardi-Djuricic-Boga, con Magnanelli e Locatelli cerniera difensiva. Davanti a Pegolo linea a quattro con Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce, coppia centrale con Romagna e Ferrari. Due ballottaggi: Ferrari e Berardi in vantaggio su Marlon e su Duncan/Bourabia.

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso conferma l’idea di giocare con il 4-3-3 dal primo minuto e nel tridente potrebbe mancare José Callejon: con Lorenzo Insigne ed Arek Milik dovrebbe agire Hirving Lozano. A centrocampo Fabian regista centrale, con Allan che va a fare la mezzala così come Zielinski. In difesa scelte ancora una volta obbligate: Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali, Manolas e Luperto centrali davanti a Meret. Tre ballottaggi: Mario Rui, Lozano e Milik in vantaggio su Hysaj, Callejon e Llorente.