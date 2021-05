Probabili formazioni Napoli-Verona: rientra Politano, due ballottaggi per Gattuso [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli-Verona.

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso assalterà la ChampionsLeague con Meret in porta, linea difensiva formata da Di Lorenzo-Manolas-Rrahmani-Hysaj. A centrocampo Demme al fianco di Fabian, poi i quattro uomini offensivi: Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Osimhen. Due i ballottaggi, comunque: Hysaj-Politano sono in vantaggio su Mario Rui-Lozano.

QUI VERONA

Juric nel suo 3-4-2-1 si affiderà a Pandur in porta, panchina per Silvestr. Difesa a tre con Ceccherini-Gunter-Dimarco, sugli esterni Faraoni e Lazovic con coppia centrale di centrocampo formata da Tameze-Ilic. In attacco Salcedo e Zaccagni, davanti a loro Kalinic. Tre i ballottaggi: Ceccherini, Gunter e Salcedo in vantaggio su Dawidowicz-Magnani-Bessa.