Probabili formazioni Napoli-Sassuolo, Gazzetta: tre ballottaggi nell'undici di Garcia | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo che si disputerà questa sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona. Non mancano le novità nei due schieramenti di Rudi Garcia ed Alessio Dionisi.

Probabili formazioni Napoli Sassuolo

Secondo quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, nel Napoli ci sarebbero tre ballottaggi: Olivera-Mario Rui, Juan Jesus-Natan ed infine Politano Raspadori. Per il resto non ci saranno particolari sorprese con Meret tra i pali, Di Lorenzo terzino destro e Rrahmani centrale. In mezzo al campo torna Anguissa dal primo minuto così come Kvaratskhelia. Nel Sassuolo sono tre i dubbi di Dionisi: Viti-Tressoldi, Henrique-Racic e Vina-Pedersen.