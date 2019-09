Probabili formazioni Napoli-Liverpool, Gazzetta: sorpresa Llorente dall'inizio, altre due novità per Ancelotti [GRAFICO]

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Liverpool.

Probabili formazioni Napoli-Liverpool, sorpresa Llorente

Tra gli azzurri si prevedono alcune novità importanti. In difesa è scontato il ritorno di Manolas al fianco di Koulibaly mentre sugli esterni sono riconfermati Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo si rivede Allan con Fabian Ruiz, Callejon ed Insigne. In attacco c'è la sorpresa Llorente al fianco di Mertens. Per Klopp c'è la formazione tipo con Manè, Firmino e Salah in attacco. In porta c'è Adrian e non Alisson.