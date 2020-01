Probabili formazioni Napoli-Lazio, Repubblica: rischiano Allan e Fabian, le ultimissime su Demme e Lobotka

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica il Napoli di Gattuso dovrà avere un atteggiamento meno presuntuoso: a volte anche un pareggio può avere un risvolto positivo.

Per questo motivo sarà fondamentale l’inserimento di Demme e Lobotka, entrambi con le caratteristiche giuste per cambiare volto alla mediana. Rischiano il posto Callejòn ma anche Fabiàn. Un centrocampo più robusto (completato da Allan) consentirebbe a Zielinski di avanzare ed esibirsi nel tridente che è l’altro punto dolente di un Napoli che ha smarrito tutte le sue certezze offensive. Milik ha faticato troppo contro Lazio e Fiorentina. Il ritorno di Mertens è fondamentale: il belga è più adatto ai movimenti del 4-3-3 rispetto al centravanti polacco. Gattuso ha interrotto ieri pomeriggio il ritiro, iniziato sabato sera, e la scelta ha lasciato perplessi molti tifosi sui social che avrebbero preferito i giocatori ancora a Castel Volturno. La ripresa è fissata per oggi in vista della Lazio e poi si deciderà dopo la sfida di Coppa perché domenica c’è la Juventus. Il Napoli non può più fallire. La reazione dovrà essere immediata.