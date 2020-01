Probabili formazioni Napoli-Lazio, Repubblica - Gattuso punta su chi dà garanzie fisiche e mentali, out Callejon e Fabián! C'è ancora Ospina, Lozano dal 1'

Probabili formazioni Napoli-Lazio - L’emergenza nel Napoli continua ad aggravarsi, con un mix pericoloso di autolesionismo e sfortuna. "Nasce infatti sotto una pessima stella anche la sfida di stasera contro la Lazio (ore 20.45), valida per i quarti di finale della Coppa Italia", scrive l'edizione odierna di Repubblica. Perchè? Perchè dall’elenco dei convocati sono stati depennati in extremis i nomi di Allan e Younes, che si son fatti male ieri in allenamento: affaticamento muscolare per il centrocampista brasiliano, contusione alla caviglia per il fantasista tedesco. Oltre alle assenze di Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam e Mertens.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

L'edizione odierna di Repubblica svela le ultime di formazione per Napoli-Lazio, queste le scelte di Gennaro Gattuso:

"Gattuso ne è consapevole e farà la conta degli azzurri che possono dargli le maggiori garanzie dal punto di vista fisico e mentale, prima di scegliere la formazione da mandare in campo con la Lazio. Contro la Lazio il tridente sarà invece composto da Milik, Insigne e Lozano, che prenderà il posto di un altro ex titolarissimo: il desaparecido Callejòn. Servono forze fresce e Gattuso sarà costretto a mischiare le carte anche a centrocampo, con Demme titolare e ai suoi fianchi Zielinski ed Elmas (in vantaggio sullo spento Fabian e Lobotka). In difesa la buona notizia è il rientro dopo la squalifica in campionato di Mario Rui, al quale farà spazio Luperto. Ospina è infine ancora una volta favorito su Meret, tra i pali. Dovrebbero essere dunque quattro i cambi nel Napoli rispetto alla prova disarmante con la Fiorentina".

Questa la probabile formazione, quindi:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.