Probabili formazioni Napoli-Juventus: Zielinski in panchina, ballottaggio Elmas-Ounas! [GRAFICO]

Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Juventus, terza giornata del campionato di Serie A.

QUI NAPOLI

Diversi indisponibili per Spalletti: Diego Demme, Faouzi Ghoulam, Dries Mertens e Stanislav Lobotka. Recupera Piotr Zielinski, che si siederà in panchina, poi linea difensiva Di Lorenzo-Manolas-Koulibaly-Mario Rui davanti a David Ospina. A centrocampo debutto per Anguissa al fianco di. Fabian, poi Insigne e Politano comporranno con Elmas il terzetto alle spalle di Victor Osimhen. Un solo ballottaggio: Elmas in vantaggio su Ounas.

QUI JUVENTUS

Nel 4-3-3 di Allegri saranno indisponibili Arthur, Kaio Jorge, Ramsey e Chiesa. Davanti a Szczesny linea con De Sciglio-Bonucci-Chiellini-Luca Pellegrini, poi terzetto McKennie-Locatelli-Rabiot in mezzo al campo. In attacco, per ora, Bernardeschi e Kulusevski ai lati di Morata. Diversi ballottaggi però: Kulusevski, McKennie e Pellegrini sono in vantaggio su Kean, Cuadrado e De Ligt - con conseguente cambio di modulo.