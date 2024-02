Probabili formazioni Milan-Napoli, Mazzarri una solo un dubbio: modulo decisivo

Milan-Napoli andrà a chiudere la domenica di calcio in Serie A e alla vigilia della partita c'è solo un dubbio per Walter Mazzarri. Perché che si tornerà alla difesa a tre è praticamente certo, ma bisogna capire se con il 3-4-2-1 o il 3-5-1-1.

Zielinski e Politano

Formazione Milan-Napoli: un dubbio per Mazzarri

Napoli - Non c'è nessun dubbio, in Milan-Napoli Mazzarri tornerà a schierare la difesa a tre (praticamente in cinque) e resta soltanto un dubbio. Al momento è in vantaggio Cajuste ma potrebbe anche essere scelto Politano. In base a chi scenderà in campo che si cambierà modulo con il 3-5-1-1 se dovesse giocare il centrocampista, mentre con il 3-4-2-1 se ci sarà l'esterno d'attacco. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Le certezze sono Kvara alle spalle di Simeone e la difesa a tre, con lo stesso tris di marcatori esibito all’Olimpico contro la Lazio: Ostigard tornerà titolare dopo la pausa con il Verona e andrà a disegnare la linea centrale con Rrahmani e Juan Jesus davanti a Gollini. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Il centrocampo prevede il blocco centrale Anguissa-Lobotka-Cajuste.