Probabili formazioni Lecce Napoli: Rudi Garcia ha deciso i cambi

Napoli - Il Napoli scende in campo in Serie A con l'anticipo della 7a giornata contro il Lecce ma resta con la testa anche alla prossima in Champions col Real Madrid. Ci sono le probabili formazioni Lecce Napoli del Corriere dello Sport. Queste le possibili scelte di Rudi Garcia:

Oggi Garcia dovrebbe schierare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera; Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e uno tra Jack e Jesper con Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente.