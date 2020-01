Cdm - Niente Lazio per Koulibaly, Ospina in vantaggio su Meret e Mertens torna con la Fiorentina

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra sulle scelte che Gattuso dovrà operare in vista della difficile trasferta con la Lazio:

Il Napoli intanto prepara la trasferta di Roma contro la Lazio, nel pomeriggio la partenza in treno. Koulibaly non ce la fa, Gattuso valuta se confermare Di Lorenzo al centro della difesa o dare fiducia a Luperto, Ospina è in vantaggio su Meret, che ha rimediato una contusione durante la gara contro l’Inter, in virtù delle abilità tecniche del colombiano nella costruzione del gioco dal basso. Mertens è rimasto in Belgio, rientrerà probabilmente per la gara contro la Fiorentina. Gran parte della squadra mercoledì sera ha festeggiato il compleanno di Allan in un locale di via Filangieri.