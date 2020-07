Probabili formazioni Genoa-Napoli, rivoluzione Gattuso: Lozano dal 1', cambia tutto l'attacco. Lobotka e Manolas dal 1' [GRAFICO]

Ultime Serie A - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport anticipa le probabili formazioni di Genoa-Napoli, match che si terrà domani sera a Marassi.

QUI GENOA

Il 3-5-2 di Nicola vede solo due ballottaggi in atto, con Soumaoro e Sanabria in vantaggio su Zapata e Iago Falque. Davanti a Perin agiranno Romero-Soumaoro-Masiello, con Biraschi e Barreca esterni di un centrocampo a cinque completato da dall’ex Behrami, da Schone e Cassata. In attacco Pinamonti e Sanabria coppia dal 1’.

QUI NAPOLI

Il 4-3-3 di Gattuso vedrà assenti gli squalificati Demme e Koulibaly, sostituiti da Lobotka e Manolas. In porta confermato Meret, con Ospina ancora out, mentre in difesa possibile panchina per Di Lorenzo e quartetto composto da Hysaj-Manolas-Maksimovic-Mario Rui. Confermate le mezze ali Fabian e Zielinski, in attacco possibile nuovo tridente con Politano e Lozano ai lati di Mertens. Tanti i ballottaggi: Hysaj, Politano, Zielinski e Lozano sono dati in vantaggio su Di Lorenzo, Callejon, Elmas ed Insigne.