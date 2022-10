Probabili formazioni Cremonese-Napoli, Il Mattino: Kvara e Zielinski in campo! Novità in difesa e in mediana

Napoli Calcio - Ultimissime di formazione in vista di Cremonese-Napoli in programma stasera alle 18.00. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, potrebbero esserci delle novità per Luciano Spalletti rispetto alle recenti indicazioni.

In campo, infatti, potrebbero andarci sia Zielinski che Kvara nonostante i problemi fisici di queste ore, così come potrebbe esserci una doppia novità in difesa con Ostigard e Olivera dal 1'. Pronto anche Elmas secondo il quotidiano ma non nel tridente offensivo come ipotizzato nelle ultime ore.

Probabili formazioni Il Mattino Cremonese Napoli