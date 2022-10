Probabili formazioni Cremonese-Napoli, Gazzetta: cinque novità per Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Cremonese-Napoli. Non mancano le sorprese nell'undici che ha in mente Luciano Spalletti di far scendere in campo domani alle ore 18 allo stadio Zini.

Probabili formazioni Cremonese-Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarà un mini turnover da parte di Luciano Spalletti. In difesa è previsto l'avvicendamento tra Rrahmani e Ostigard. A centrocampo parte Ndombele titolare al posto di Zielinski. Sono invece due i cambi in attacco: Politano al posto di Lozano ed il macedone Elmas per Kvara che si accomoderà inizialmente in panchina. Mario Rui si riprenderà la fascia sinistra al posto di Olivera.