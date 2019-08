Probabili formazioni Marsiglia-Napoli, Il Mattino: "Esordio Elmas! Attacco stellare col 4-2-3-1" [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Tutto pronto per l’amichevole di stasera contro il Marsiglia, secondo test internazionale dopo quello trionfale contro il Liverpool. Al Velodrome sarà per tanti motivi una partita vera, a cominciare dal fatto che l’Om festeggia proprio oggi i 120 anni del club (il calcio d’inizio verrà battuto da Boghossian, ex centrocampista di Napoli e Marsiglia): sono previsti 50mila spettatori e in più c’è grande rivalità con il Napoli, tanto è vero che è stata vietata la trasferta ai tifosi azzurri dopo gli scontri che si verificarono nel 2013 in occasione delle due sfide di Champions League

Amichevole Marsiglia-Napoli, le probabili formazioni

Secondo Il Mattino a Marsiglia la curiosità maggiore è per Elmas

Il giovane centrocampista macedone acquistato dal Fenerbahce che giocherà molto probabilmente dal minuto o comunque prenderà parte all’amichevole. La prima vera partita con il Napoli dopo l’assaggio dei minuti finali contro la Cremonese: Ancelotti fa grande affidamento su di lui e sulle sue qualità di jolly e cioè la capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo. Contro i francesi verrà riproposto l’attacco a quattro stelle: Milik punta più avanzata con Callejon, Mertens e Insigne a sostegno del centravanti polacco.