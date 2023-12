Priorità Mazzocchi per il Napoli: pronta una nuova offerta

Napoli - C'è una priorità in casa Napoli per il mercato di gennaio ed è Mazzocchi della Salernitana pronto ad una nuova sfida con gli azzurri da gennaio 2024. Per chiudere però servirà una nuova offerta da parte di De Laurentiis. Capace di giocare sia a destra che a sinistra la Salernitana lo valuta 4 milioni a differenza dell'offerta del Napoli fatta di 1,5 milioni. La sensazione è che possa arrivare un rilancio a 2. L'alternativa è sempre quella di Faraoni. Il terzino del Verona è accostato al Napoli già da tempo e se non dovesse arrivare l'ok della Salernitana per la cessione di Mazzocchi, sarà lui il vice Di Lorenzo. Questo perché il club azzurro ha fretta di trovare un nuovo terzino visto che Zanoli è oramai destinato al Genoa.