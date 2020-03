Calciomercato Napoli - Si fa con insistenza il nome di Jovic del Real Madrid per il futuro dell'attacco della SSC Napoli. La punta però è protagonista in queste ore per aver violato la quarantena imposta dal Real Madrid. Il motivo? Per festeggiare il compleanno della sua fidanzata.

Lo riporta l'edizione odierna di Marca in prima pagina, riportando anche le parole di Luka Jovic:

"Chiedo scusa se ho messo in pericolo qualcuno".

Questa la prima pagina dell'edizione di oggi di Marca: