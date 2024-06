Presentazione Conte al Napoli la prossima settimana: in lizza tre location

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto sulla possibile data ed anche sulla location della presentazione ufficiale di Antonio Conte da nuovo allenatore del Napoli:

"In attesa del tweet firmato Adl, con cui oggi sarà inaugurata l’era di Antonio Conte, il Napoli continua a valutare location per la presentazione, in agenda la prossima settimana. In lista sono finiti anche il Real Teatro di San Carlo, Palazzo Reale e il Maradona. Si vedrà. Ciò che conta è che il tecnico, già ieri, ha compiuto i primi passi nel mondo azzurro: oggi firmerà un contratto triennale, fino al 2027, senza clausole e opzioni di uscita fissate a favore o sfavore dell’una o dell’altra parte, con un ingaggio da 6 milioni a stagione più bonus Champions e scudetto".