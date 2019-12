Presentato il ricorso dei calciatori alle multe della società! Resta in stand-by la causa per i diritti d'immagine

Ultimissime calcio Napoli - Alla vigilia della gara contro il Genk, ben dieci calciatori della SSC Napoli hanno pensato a tutelarsi dal punto di vista legale per ciò che riguarda la questione multe ed ammutinamento. Milik, Insigne, Lozano e Manolas, tra gli altri, hanno conferito pieni poteri ai propri legali, gli avvocati Diana del foro di Bologna, Stropparo e Rigo del foro di Vicenza. I tre si sono presentati al Tribunale di Napoli per depositare il ricorso contro il collega napoletano Bruno Piacci, arbitro nominato dalla SSC Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino racconta anche della causa per i diritti d'immagine. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ancora in stand-by invece la possibile causa che la società potrebbe intentare ai calciatori per i danni d’immagine derivati dal famoso ammutinamento la sera di Napoli-Salisburgo: a differenza di quanto promesso alla squadra (cioè annullare l’azione civile in caso di risultati particolarmente positivi ottenuti sul campo), si potrebbe procedere dinanzi al giudice ordinario ma sarebbe obbligatorio chiedere una deroga alla clausola compromissoria. Dovrebbe arrivare fino a 30 milioni circa la richiesta risarcitoria, motivata da una voluminosa rassegna stampa con la quale De Laurentiis giustificherebbe l’enorme danno d’immagine a livello mondiale causato dai suoi stessi tesserati".